Localizan a médico desaparecido: “Quiero recalcar que no fui secuestrado”

El médico Luis Fernando Villalba Acosta fue ubicado en la casa de su hermano mayor, en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, según confirmó el comisario principal Rubén Ramírez, jefe de la División de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional.

Durante el operativo, el médico explicó que viajó a Foz de Yguazú, Brasil, para someterse a un tratamiento fisioterapéutico, tras haber sufrido un traumatismo hace cuatro meses.

“Estoy totalmente bien. Realicé siete sesiones, pero aún debo continuar. Tal vez vaya a Cascavel”, explicó Villalba. Aseguró a los policías que desinstaló todas las aplicaciones de su celular durante su estadía en Brasil.

El médico argumentó que no le contó a sus allegados y jefes acerca de su viaje porque es mayor de edad y creyó que el tratamiento sería corto. “Me considero mayor de edad, tengo 37 años. Pensé que no era necesario avisar si iba por 3 o 4 días a un tratamiento fisioterapéutico-ortopédico. Ahí fue donde fallé”, admitió.

Villalba está nombrado en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú y también en el hospital de Presidente Franco, donde llegó a ser director.

El 28 de abril pasado, salió de su vivienda en el Km 8 Acaray, a las 5:20 de la mañana, a bordo de un automóvil Toyota Auris, con una mochila y una maleta. Esa noche no se presentó a su turno nocturno en el penal, lo que generó preocupación.

Sobre la búsqueda por parte de la Policía Nacional y sus allegados, Villalba comentó que le molestó haber recibido tantos mensajes y llamadas. “Me escribieron bastante, llamaron bastante, a mí me molestó eso. Ahora aparecí y supe que el Ministerio Público estaba activado, por eso volví volando”, expresó.

Finalmente, recalcó que no fue víctima de ningún hecho punible ni obligado a salir del país: “Quiero recalcar que no fui secuestrado, me fui por mi propia voluntad”, afirmó.