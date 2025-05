Detenido con arsenal tras grabarse amenazando con arma larga 

El operativo fue ejecutado en la tarde de ayer en los departamentos 14 y 19 de un edificio ubicado sobre la calle Calandria, casi Canario del barrio San Lorenzo, por disposición de la jueza Carina Frutos y bajo la dirección del agente fiscal Alberto Torres.

El detenido fue identificado como Fernando Adrián Sandoval Martínez (30). Según los investigadores, el video intimidatorio fue grabado tras un incidente entre su tía y la víctima de la amenaza.

En la grabación, Sandoval se dirige directamente al hombre identificado como José y le advierte: “Después, José, ¿cómo andamos? He visto que ayer le desafiaste a mi tía, que es como mi mamá, y yo no me di cuenta. Trajiste un seguridad de cuarta. Vení ahora, te estoy esperando en casa. Yo no voy a joder contigo, José. Este te va a traspasar (bala)”.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron una pistola Glock, calibre 9mm, modelo G19MO5, con funda negra y un cargador con 15 cartuchos sin percutir; otro cargador con 15 cartuchos, calibre 9mm; un rifle marca Tinck, modelo ARX-15M5, calibre .223 RIM, con mira telescópica y linterna; un cargador negro con 23 cartuchos calibre .223; un rifle Winchester, modelo 1892, con culata de madera negra y un cartucho calibre .380; una caja de polímero color amarillo. Además de un DVR marca Hikvision, color blanco y una máscara de payaso.

Sandoval fue trasladado a la sede del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, donde permanece detenido a disposición del Ministerio Público.