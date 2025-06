Joven amenaza a adolescente de 16 años con “terminar como Fernanda Benítez”

La víctima recibió el mensaje anoche, aproximadamente a las 23:00, cuando el joven identificado como Lorenzo González (20), quien ya la venía acosando, le respondió su estado en WhatsApp.

En la conversación, el joven advierte que le puede pasar lo mismo “que a la chica de 17 años”, en alusión a Fernanda Benítez, la joven asesinada y quemada en Coronel Oviedo.

“Yo mismo te puedo hacer, porque hiciste algo que no me gustó. Así empiezan las cosas”, dice uno de los mensajes.

La madre de la adolescente, asustada por el contenido de las amenazas, acudió esta mañana a la sede de la Fiscalía de Ciudad del Este para realizar la denuncia formal. Sin embargo, fue informada de que el sistema no estaba funcionando.

Ante la falta de respuesta, se trasladó al Puesto Policial Nº 12, donde logró hacer su denuncia a las 10:00 de este lunes, pero le informaron que la llamarían para ir al Ministerio Público a ratificarse en su denuncia.

“En la Fiscalía no quisieron tomarme la denuncia porque estaban sin sistema. Me derivaron a la comisaría. La Policía dijo que me iban a citar en la Fiscalía, pero hasta ahora no hicieron nada”, relató la madre.

La víctima trabaja en un local de venta de lomitos en el barrio Ciudad Nueva, donde el presunto agresor solía acudir. Según la madre, nunca hubo una relación entre ambos, pero el joven empezó a acosarla sistemáticamente tras ser rechazado.

“Ella le dijo que no podía tener novio, que yo no le permitía. Él insistía, la llamaba mientras trabajaba y, cuando ella le dijo que ya tenía novio, empezaron las amenazas”, manifestó la madre.

Tras bloquear al joven en WhatsApp, este le envió más mensajes a través de Instagram.

Después de la viralización de los mensajes, familiares de Lorenzo González intentaron contactar a la madre de la víctima para “negociar”, según la propia madre.