Recurren a feria de comida para reparar ambulancias en Ciudad del Este

El Centro Regulador de la Décima Región Sanitaria es responsable de gestionar el traslado de pacientes del Ministerio de Salud, tanto dentro del Alto Paraná como hacia otros puntos del país. Opera de manera coordinada con los hospitales, pero no dispone de una caja chica para cubrir reparaciones o el mantenimiento de sus móviles.

El licenciado Carlos Vera, coordinador del Centro Regulador, explicó que de los tres vehículos disponibles, dos están fuera de servicio. Inicialmente, el centro contaba con cinco unidades, pero una fue trasladada al centro de salud de Itakyry y otra sufrió un accidente durante una intervención.

Lea más: Déficit de ambulancias en el Hospital Regional de Ciudad del Este

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Debido a estas averías, solo una ambulancia se encuentra en funcionamiento. Para trasladar a pacientes que no están en estado grave, recurren a un automóvil particular que no está equipado ni es apto para personas con suero o que requieren camilla.

Vera reconoció que, debido a la burocracia, las reparaciones no pueden realizarse con rapidez. Por ello, recurren a fondos obtenidos mediante actividades benéficas y donaciones.

Hospital Distrital de Presidente Franco está sin ambulancia desde hace más de un mes

Ana Borba, una de las voluntarias que lideró la feria, explicó que prefieren actuar en lugar de limitarse a criticar. “¿De qué sirve venir a hacer videos y buscar culpables? Lo mío no es quejarme, sino hacer algo para solucionar el problema”, expresó.

La feria de comidas se realizó durante todo el día de este viernes en el local del Centro Regulador. Contó con la participación activa de voluntarios y funcionarios, quienes se sumaron a la causa para recaudar los fondos necesarios para reparar las ambulancias.

Herramientas