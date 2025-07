Atentado en Consulado de Brasil en CDE deja una abogada herida

Según datos, un hombre cuya identidad sería Cássio M. Montenegro, irrumpió el Consulado General de Brasil en Ciudad del Este portando un revólver calibre .357 y efectuó varios disparos desde el acceso del consulado, aparentemente luego de gritar “¡Acá vamos a morir todos!”. Durante el ataque, una funcionaria del consulado resultó herida, aparentemente de manera colateral.

La víctima, identificada como Prima Felicia Benítez de Cantuni (78), fue trasladada de inmediato al Hospital de la Fundación Tesãi del Área 2, donde quedó internada.

A su vez, el atacante, se disparó a sí mismo tras el hecho y fue llevado hasta un centro asistencial en estado crítico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía Nacional se encuentra investigando el trasfondo del ataque.

Lo que decía la carta del atacante del Consulado de Brasil

En poder del hombre se encontró una carta en la cual se despedía de sus familiares, mencionando que no soportaba más el dolor que sentía:

“Queridos familiares, no soporto el dolor y decidí partir. Dejo a las autoridades el peso de mi corazón y la historia de mis peticiones. Me gustaría ser sepultado junto a mi padre en terreno propio. Subo en paz a la casa del Creador. Me gustaría que mis bienes sean repartidos igualmente entre mi madre y hermanos.” Firmó la carta como Casio M. Montenegro.

Además, en un video que había publicado el año pasado en en sus redes sociales, aseguraba que llegó a Foz de Yguazú de São Paulo, donde sufrió graves violaciones a sus derechos fundamentales debido a la corrupción en el sistema judicial. El hombre se candidató a la concejalía de Foz de Yguazú el año pasado, pero no obtuvo los votos necesarios.