Detenidos tras asaltar y llevar a la fuerza a una enfermera hasta un cajero

HERNANDARIAS. Dos delincuentes fueron detenidos como sospechosos de asaltar a una enfermera y llevarla a la fuerza hasta un cajero automático. En el lugar, la víctima pidió auxilio, lo que provocó la huida de los asaltantes a bordo de su vehículo, que luego abandonaron en un camino vecinal.