Detenidos tras asaltar y llevar a la fuerza a una enfermera hasta un cajero

La víctima, identificada como Miguela Zaraida Galeano (59), se disponía a salir de su vivienda a bordo de su vehículo Toyota Auris, cuando fue asaltada por dos jóvenes que le exigieron la suma de G. 200.000.
La mujer no contaba consigo el dinero en efectivo, por lo que la llevaron a la fuerza hasta una estación de servicios ubicada en el barrio San Francisco, donde intentaron obligarla a extraer dinero de un cajero automático.
En ese momento, la víctima pidió auxilio a los playeros, lo que provocó que los delincuentes huyeran a bordo del vehículo de la enfermera. El rodado fue abandonado posteriormente en un camino vecinal del barrio Bella Vista.
El hecho fue reportado a través del sistema 911, lo que activó un operativo de rastrillaje por parte de la Policía Nacional. Horas después, los agentes lograron la aprehensión de Alexis Javier Urbina Bareiro (29 años), y se incautaron de su poder un iPhone perteneciente a la víctima.
Urbina cuenta con antecedentes por delito ambiental (2024), hurto (2022), violencia familiar (2024) y hurto agravado (2025).
Luego, mediante los datos aportados por el detenido, los agentes lograron también la captura del segundo presunto implicado, en el barrio San Lorenzo. Se trata de Marlon Moisés Álvarez Saldívar (24 años), quien posee antecedentes por violencia familiar (2022) y hurto agravado (2023 y 2024).