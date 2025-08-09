ABC en el Este

Operativo Umbral: 889 reclusos ya cumplen condena en el nuevo penal de Minga Guazú

MINGA GUAZÚ. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, informó sobre la culminación de la segunda fase del Operativo Umbral, que incluyó el traslado de 273 reclusos provenientes de diferentes penales del país al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú. Con relación a los internos que no fueron ubicados en el Cereso, explicó que los cuatro no retornaron tras conseguir un régimen de semilibertad por parte del Juzgado de Ejecución.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 16:25
El traslado de los reclusos al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú concluyó esta tarde.
El operativo, que contó con la participación de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, busca reorganizar el sistema penitenciario y reducir el hacinamiento en las cárceles del país. Nicora confirmó que el Operativo Umbral seguirá en marcha con nuevos traslados y reordenamientos.

Caso Cereso

Consultado sobre los cuatro internos del Cereso de Itapúa que no fueron encontrados para el traslado, Nicora dijo que no se trató de una fuga, ya que se encontraban bajo el régimen de semilibertad.

Tres de ellos no regresaron al penal tras obtener, hace “un par de días”, el permiso del Juzgado de Ejecución, mientras que el cuarto está en la misma situación, pero con la diferencia de que ya cuenta con orden de captura dictada por el juzgado.

El titular de Justicia mencionó que la penitenciaría de Minga Guazú tiene capacidad para 1.237 internos y actualmente aloja a 889 personas condenadas y subclasificadas de acuerdo con su peligrosidad.

Además, adelantó que otros centros penitenciarios con igual capacidad, como Martín Mendoza y Lote 1 de Emboscada, serán inaugurados próximamente, lo que ampliará las plazas en el sistema y permitirá el cierre definitivo de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

Quejas de vecinos

Ante reclamos de vecinos por problemas de iluminación, desagüe y aguas servidas en la zona, el ministro aseguró que la penitenciaría cuenta con planta de tratamiento propia.

Asimismo, garantizó el abastecimiento de agua, al mencionar que el penal dispone de más de 260.000 litros de agua potable en tanques propios. Asimismo, afirmó que recibirán el apoyo de Itaipú, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Essap y bomberos voluntarios.

