Operativo Umbral: cuatro reclusos que iban a ser trasladados no estaban en el Cereso de Itapúa

El jefe del operativo en Itapúa, comisario general inspector Juan Agüero, explicó que fueron retirados con fines de traslado 38 reclusos condenados del Centro de Rehabilitación Social (Cereso), ubicado en el distrito de Cambyretá.

El acta del procedimiento destaca que no fueron encontrados cuatro reclusos, de una lista de 42 requeridos para ser transferidos al penal de Minga Guazú.

El documento refiere que dos de ellos no se presentaron tras su salida transitoria desde ayer, identificados como Hilario Villalba y Gustavo Fabián Molinas. Entretanto, uno de ellos se encuentra prófugo tras su salida transitoria, identificado como Mauro Melanio Martínez Benítez.

Según el mismo documento, Omar Javier Lezcano Sanabria se encuentra con permiso vía orden judicial hasta el 19 de agosto.

Las personas privadas de libertad (PPL) fueron sacadas cerca de las 10:40, con destino al Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub de Encarnación, rumbo al Alto Paraná.

Operativo Umbral

La segunda parte del Operativo Umbral fue desplegada en el penal de Itapúa desde las 5:00 de este viernes. La intervención en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) se desarrolló con el fin de retirar y trasladar a 42 reclusos condenados hasta el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

Se desplegaron alrededor de 200 uniformados, de los cuales 100 son de prevención y seguridad, mientras que el resto pertenecen a grupos tácticos como antimotines, GEO, FOPE y otros. Además, acompañaron el traslado personal de la milicia y de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) Sur.