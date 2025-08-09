Trasladan a 157 reclusos de Coronel Oviedo al penal de máxima seguridad de Minga Guazú

El procedimiento inició alrededor de las 6:00, y fue acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad. Cinco buses fueron utilizados para el traslado, y partieron de la penitenciaría cerca de las 7:30 de este viernes.

El director del penal de Coronel Oviedo, Jorge González, informó que el operativo se desarrolló con total normalidad. Aclaró que la lista de reclusos trasladados fue elaborada por el propio Ministerio de Justicia, en el marco del plan de seguridad del sistema penitenciario nacional.

Indicó que con este traslado se descomprime en parte la superpoblación que se tienen dentro del penal y que actualmente quedan unos 875 internos en la penitenciaría de esta ciudad.

El penal de Coronel Oviedo, como muchas otras cárceles del país, enfrenta problemas estructurales y de hacinamiento, situación que obliga a las autoridades a adoptar medidas de contingencia, como el traslado de reclusos a centros penitenciarios de mayor seguridad y capacidad operativa.

