Hernandarias se prepara para su gran celebración en honor a la Virgen de la Asunción

Las actividades arrancarán este miércoles con una feria artesanal y gastronómica que reunirá a 70 emprendedores de la zona. En paralelo, se prevé un festival artístico con la participación de 17 grupos musicales.

En la víspera del 15 de agosto estará marcada por la serenata a la Virgen, frente a la parroquia. Sobre el escenario se presentarán artistas locales, regionales y nacionales, entre ellos Lucero Caballero y, como plato fuerte, el Grupo Oasis. También actuarán otros seis artistas de la zona.

Antes de la medianoche, la imagen de Nuestra Señora de la Asunción será trasladada en procesión desde el barrio Virgen de Caacupé, en una caravana que recorrerá unos 8 kilómetros y pasará por el centro de la ciudad. La llegada escenario, frente a la parroquia, estará acompañada por un grupo de alabanza.

El viernes, la misa principal se celebrará a las 07:00 y estará presidida por monseñor Pedro Collar, obispo de la Diócesis de Ciudad del Este. Luego, se realizará una procesión con las imágenes de todas las capillas que integran la comunidad parroquial.

En horas de la noche, el festejo se trasladará al Teatro Municipal, donde se tiene prevista una cena-show con el grupo Generación. El costo de entrada será de G. 200.000 por persona y lo recaudado se destinará a la Asociación de Padres y Amigos del Excepcional de Hernandarias (APAEH).