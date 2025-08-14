Detienen a ladrón domiciliario con casi veinte denuncias en Ciudad del Este

El procedimiento, a cargo de la Subcomisaría 1ª, fue realizado esta mañana, a las 8:30, en un camino vecinal de este populoso barrio periférico, considerado uno de los más peligrosos de la ciudad.

Melgarejo López registra casi una veintena de denuncias por distintos hechos punibles, principalmente hurtos, según responsables de la dependencia policial.

Además de las denuncias, registra una orden de captura por violar la Ley de Drogas 1.340/88 y sus modificaciones. También cuenta con antecedentes por homicidio doloso y robo agravado.

Los vecinos señalaron que su captura era muy “urgente”, ya que le responsabilizan de una seguidilla de hurtos en la zona, cuyos objetos sustraídos presuntamente cambiaba por drogas.

El hombre fue llevado a la Dirección de Policía Nacional en Alto Paraná, a disposición de la justicia ordinaria.