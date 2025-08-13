Detienen a “Chino” por violento asalto domiciliario

La captura fue este martes, aproximadamente a las 10:30, en el kilómetro 4,5 del barrio Che la Reina de Ciudad del Este. Rodríguez registra una orden de captura por robo agravado y antecedente por hurto agravado.

Lea más: Violento asalto a casa de cambio en Carapeguá deja a propietario herido

Según los investigadores, el sospechoso sería conocido de la familia afectada, lo que facilitó su identificación. Éver Rodríguez Herrera, alias Chino, sin embargo, declaró que es inocente y aseguró que su familia presentará imágenes de circuito cerrado que, según afirma, demostrarían que no salió de su domicilio la noche del atraco.

El asalto

El violento hecho ocurrió el pasado 12 de julio, aproximadamente a las 01:30, en una vivienda del barrio Fátima de Ciudad del Este. La familia, dedicada al comercio en el Mercado de Abasto, descansaba cuando el portón principal fue forzado por cuatro hombres armados con armas largas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los delincuentes, en todo momento, exigieron dinero en efectivo y, ante la negativa de los dueños de casa, destrozaron los muebles que encontraron a su paso y amenazaron a los presentes. En un momento, uno de los asaltantes disparó, presumiblemente con una escopeta, contra Junior Alfredo Almada Sosa (29 años), hiriéndolo en la pierna, y le propinó golpes de puño en el rostro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Asalto en bus de Capiatá quedó grabado en imágenes de circuito cerrado

Al no encontrar lo que buscaban, los malvivientes sustrajeron dos teléfonos celulares, las llaves de los vehículos y el DVR del circuito cerrado, para evitar ser identificados. Escaparon a bordo de un automóvil Toyota Vitz, de color oscuro.