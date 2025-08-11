Doble homicidio en Caaguazú: un sospechoso fue detenido

La Policía Nacional reportó un doble homicidio ocurrido en la madrugada de este domingo sobre las calles Valois Rivarola esquina San Lorenzo y Juan E. O’Leary, en el barrio San Lorenzo de Caaguazú.

Las víctimas fueron identificadas como Jeison Luciano Maidana Benítez, de 27 años, quien recibió tres puñaladas y falleció en el lugar, y Reinaldo Insfrán Ríos, de 26 años, quien sufrió dos heridas y murió posteriormente en el Hospital Distrital de Caaguazú.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se habría producido cuando un grupo de personas compartía tragos al costado de una bodega. En la escena fue incautada una camioneta Isuzu, de color gris, que estaba al mando de Daniel Junio Gómez Mareco, de 27 años.

Lea más: Cae en Itapúa paraguayo buscado por asesinato de adolescente en Argentina

Sospechoso detenido

Tras el ataque, el presunto autor se dio a la fuga. Sin embargo, agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Caaguazú localizaron y detuvieron, a las 14:00, en el predio de la Liga Deportiva de Caaguazú (Fracción Santo Tomás), a Hugo Javier Almeida Caballero, de 23 años, quien cuenta con antecedentes por violencia intrafamiliar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El detenido fue trasladado a la Comisaría 2ª de Caaguazú, tras la inspección médica correspondiente, y quedó a disposición del Ministerio Público. En el procedimiento participaron personal de Criminalística y un médico forense.