Detienen a mujer por presunto abandono de su hijo con discapacidad en el Hospital de CDE

El procedimiento fue denunciado por médicos de guardia a funcionarios de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni), quienes a su vez denunciaron el caso en la Subcomisaría 3ª.

Los agentes policiales llegaron al sitio y tras verificar los datos de la mujer constataron que ya contaba con una orden de captura por el mismo hecho, emitida por el fiscal de turno, Alcides Giménez Zorrilla.

En su defensa, la detenida afirmó que no abandonó al menor, sino que viajó hasta la ciudad de Juan León Mallorquín para traer ropas, informando previamente a personal de Enfermería. Sostuvo que ama a su hijo, aunque este le rechaza. Indicó además que el padre del niño, quien le crió, falleció y que los familiares paternos le entregaron la custodia del menor el pasado 7 de julio, “sin explicarle la enfermedad que padece”.

La mujer comentó que tiene pareja que no pudo traerle la ropa que necesitaba, ya que tiene a su madre enferma.

Tras ser aprehendida, la mujer fue trasladada a la Comisaría 25ª de Mujeres y quedó a disposición del Ministerio Público.

El niño, por su parte, permanece al cuidado del personal de salud del hospital, ya que ningún familiar se presentó para hacerse cargo.