Suspenden por 60 días, sin goce de dieta, a concejal de Juan León Mallorquín

La resolución que suspende a la concejal Juan León Mallorquín, Rita Grau Valenzuela, considera que la misma transgredió “deliberadamente” la Ley 3966/10 Orgánica Municipal al proveer bienes a la institución municipal. La edil es sindicada de vender productos por más de G. 50 millones a la institución, a través de una organización sin fines de lucro.

Los concejales que pidieron la suspensión de Grau presentaron una factura de fecha 25 de abril de 2022, expedida por la veterinaria L.A.V., que pertenece a la edil, y en la que consta la venta de cal agrícola por valor de G. 50.000.100, emitida a nombre de la Junta Distrital de Agricultores.

Alegaron que el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal prohíbe “intervenir directamente, por interpósita persona o con actos simulados, en la obtención de contratos o concesiones municipales u otros beneficios originados en contratos, comisiones, franquicias u otros actos” en los que se intervenga en carácter de autoridad municipal.

Concejal cuestiona suspensión

La concejal Grau afirmó que su suspensión está plagada de irregularidades. Sostuvo que la venta de su empresa familiar no se hizo de forma directa a la comuna, por lo que no infringió ninguna normativa. Además, dijo que la minuta por la cual se pidió su suspensión no fue introducida en el orden del día aprobado para la sesión del lunes pasado.

También cuestionó la cantidad de votos para aprobar su suspensión, pues considera que se necesitan dos tercios o mayoría absoluta para poder aplicarla. “Dentro de todas esas irregularidades, emiten una suspensión ilegalmente, haciendo abuso de la mayoría que tiene hoy la Junta Municipal de Juan León Mallorquín”, afirmó.

Grau está considerando recurrir la suspensión, pero antes de determinar la acción legal concreta recurrirá a asesores. Añadió que el próximo lunes se presentará para sesionar, ya que considera que su suspensión no es válida.

La suspensión de Grau se dio en la misma sesión en la que los ediles aprobaron, por siete votos, el pedido de intervención del intendente Elvio Coronel (Japay), quien también fue cuestionado por los ediles oficialistas que son minoría.