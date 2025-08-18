Roban mercaderías y dinero durante asalto a un local comercial en CDE

El local asaltado se denomina “Galaxia Cell”, ubicado sobre la avenida 25 de Diciembre con Fulgencio, fracción Pino III de esta capital departamental. Resultó víctima la propietaria del local, Lorena Ayala Armoa (35), quien fue encañonada por los asaltantes y obligada a entregar dinero y mercaderías.

Los ladrones eran dos hombres, quienes se movilizaban en una motocicleta tipo clásico, color negro. Estos ingresaron al local y uno de ellos se dirigió directamente a la dueña, que estaba en la caja, a quien le exigió la entrega de todo el dinero.

Los delincuentes se llevaron una computadora portátil marca Acer, tres aparatos celulares, dos parlantes portátiles marca JBL, perfumes, kepis y la suma de G. 3.000.000 en efectivo.

El hecho fue comunicado al Departamento de Investigaciones de Delitos de la Policía y al fiscal de turno, Osvaldo Zaracho para la investigación correspondiente.