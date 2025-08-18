Será domingo cálido y sin lluvias en el este, según meteorología

El amanecer de hoy se presentó con un ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y vientos variables en esta zona del país. En horas de la tarde, se espera un ambiente cálido y caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre 27 y 29 °C.

De igual manera, para el día de mañana, lunes 18, la jornada se presentaría con un amanecer fresco y cálido, y en la tarde, cálida y calurosa, con vientos del sector noreste de intensidad moderada a fuerte.

También se anticipa un aumento en la cobertura nubosa. Por lo menos hasta mañana, lunes 18, la probabilidad de lluvias se mantendría baja. La temperatura mínima prevista es de 16 °C y la máxima de 29 °C.

A partir del martes 19, aumentaría la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas generalizadas en todo Alto Paraná.