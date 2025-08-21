Alto Paraná: Policía Nacional despliega operativo preventivo por alerta de gran asalto

El comisario general inspector Feliciano Martínez Peña, director de Policía Nacional en Alto Paraná, confirmó que la alerta provino de la Dirección de Delitos Económicos y Financieros y que el objetivo de los delincuentes serían carros blindados o transportadoras.

Lea más: Refuerzan seguridad en Alto Paraná, ante posible gran golpe del PCC

“Se habla de un grupo de entre 20 y 30 personas que estarían organizando un golpe grande. No está confirmado si el objetivo es un banco o una transportadora, pero históricamente los ataques más fuertes en Alto Paraná fueron contra caudales”, explicó Martínez.

Grupo de reacción especial

Ante esta situación, se conformó un grupo de reacción con agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), armados con fusiles. Este equipo será distribuido en zonas consideradas vulnerables como Naranjal, San Cristóbal, Itakyry, San Alberto y tramos de la Ruta PY02 (Ciudad del Este – Asunción) y la Ruta PY07 que conectan con Salto del Guairá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El operativo busca reforzar comisarías alejadas del casco urbano y cubrir puntos estratégicos, donde en el pasado se registraron asaltos violentos y ataques de “piratas del asfalto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martínez señaló que, tras la alerta, se resolvió que los agentes de la Dirección de Policía de Alto Paraná no sean destinados al Rally. Asimismo, indicó que el personal asignado a la custodiar a la comitiva de la Municipalidad de Ciudad del Este pronto será redistribuido a las comisarías considerando que el conflicto está por resolverse con la elección del intendente interino.

Lea también: Inteligencia de la Policía Nacional alerta sobre plan de asalto en Ciudad del Este

“No podemos dar margen. Estamos en alerta 24 horas. Ahora estamos organizando un grupo fuerte de reacción para blindar a los transportadores de caudales y a las principales rutas de la región”, concluyó el jefe policial.