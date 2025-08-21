Meteorología anuncia una jornada fresca a cálida y lluvias dispersas

Para el viernes, las condiciones irán de cálidas a calurosas. El cielo estará parcialmente nublado a nublado y los vientos soplarán moderados del norte, lo que contribuirá al ascenso de la temperatura. La mínima prevista es de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C.

El sábado se espera un cambio brusco en las condiciones, con un clima que variará de cálido a fresco. El cielo se presentará mayormente nublado, con vientos variables que rotarán al sur.

Se anuncian lluvias dispersas y no se descartan ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 13°C y la máxima llegará a los 26°C.

