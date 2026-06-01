Argentina: conmoción por el feminicidio de Agostina, la adolescente de 14 años

Según informó el medio argentino La Nación, la investigación por la muerte de Agostina Vega se articula sobre una secuencia de hechos que comenzó con su desaparición el sábado 23 de mayo y concluyó, una semana más tarde, con el hallazgo del cuerpo en un campo lindero al barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio, Agostina salió de su casa el 23 de mayo a las 22:30 y abordó un vehículo de una plataforma privada de transporte. Recorrió unas 50 cuadras hasta llegar a un domicilio vinculado a Claudio Barrelier, de 33 años, señalado como expareja de su madre, Melisa Heredia.

Al arribar, Barrelier pagó el viaje y la adolescente bajó del vehículo. Desde ese momento, su paradero quedó sin rastros públicos confirmados, mientras se multiplicaban versiones sobre lo que ocurrió después y cuál había sido su recorrido.

En los días posteriores a la desaparición, imágenes de cámaras de seguridad de la zona mostraron a una joven que ingresaba de noche al domicilio de Barrelier. En ese tramo de la investigación, el abogado defensor del hombre negó que se tratara de Agostina y sostuvo que su cliente afirmaba que era su hija de 11 años.

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Con el avance del caso, siempre según La Nación, esa versión quedó desmentida: se confirmó que la persona que ingresó al hogar era la propia Agostina.

El 28 de mayo, el abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, describió los procedimientos de esa etapa como determinantes para el expediente. “Los allanamientos fueron esclarecedores”, afirmó.

El letrado también señaló que se incorporaron “datos concretos” provenientes de antenas telefónicas y que ese material fue aportado a la fiscalía. Al mismo tiempo, pidió cautela respecto del avance de la investigación, en un contexto de alta sensibilidad pública por la desaparición de una menor.

El testimonio del conductor

Ese mismo 28 de mayo, Ariel, el conductor que trasladó a Agostina, aportó detalles sobre el trayecto y lo que conversaron durante el viaje. Relató que le llamó la atención el destino indicado por tratarse, dijo, de un sector “muy cercano a los hoteles por hora”.

Según su testimonio, le preguntó la edad a Agostina y la joven le respondió que tenía 14 años.

Ariel contó que Agostina intentó dar contexto sobre el destino: le comentó que era “la nieta de Miguel” y que ese hombre tenía “una fábrica de empanadas” frente al lugar. Luego, siempre según el relato, la adolescente le explicó que iba a encontrarse con “el novio de su mamá” y que planeaban “una sorpresa” para ella.

El conductor sostuvo que el episodio adquirió otra dimensión al llegar: Agostina habría señalado que quien se acercaba a pagar era “ese chico”. Describió que el hombre llevaba campera negra y estaba encapuchado; añadió que le resultó “sospechoso” que no lo mirara a la cara y que se colocara de costado, apoyándose entre las puertas delantera y trasera del auto.

El conductor indicó que el viaje costaba 11.300 pesos y que el hombre dijo tener $9500. Como parte del pago, según su declaración, le entregó “un dólar” para completar el monto.

El hallazgo una semana después

Agostina fue hallada sin vida el 30 de mayo, una semana después de su desaparición, en un campo aledaño al barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba.

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La investigación judicial continúa apoyada en testimonios, registros de cámaras y datos tecnológicos, mientras el caso conmociona a Córdoba y a toda la Argentina por la edad de la víctima y por la secuencia previa al último punto donde se la vio con vida.