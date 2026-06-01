Esto revela la autopsia al cuerpo de la mujer que acompañaba a “La Vaca”

Ayer, domingo, el presunto homicida José Gabriel Leguizamón, alias La Vaca, -sobre quien pesaba 17 órdenes de detención- fue capturado por agentes de la Policía Nacional en Lambaré, luego de una peligrosa persecución con disparos que comenzó en Asunción y atravesó la avenida Costanera Sur mientras se desarrollaba ahí una corrida.

El procedimiento dejó una víctima fatal: la acompañante de Leguizamón en su automóvil, Guadalupe Yamile Simón Pérez, de 25 años.

Hoy se realizó la autopsia al cuerpo de la mujer y -según precisó el doctor Pablo Lemir- se aplicó el “Protocolo de Minnesota” en el caso ante la participación de agentes policiales.

Asimismo, confirmó que la joven falleció “por un solo impacto” de un arma de fuego, que tuvo trayectoria de izquierda a derecha y de arriba a abajo, con un “ángulo agudo”. Además, la bala habría rozado el brazo izquierdo generando una “quemadura” antes de ingresar al tórax.

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La causa de muerte

En lo que refiere a la causa de muerte, detalló que fue una herida en el pulmón izquierdo que causó una hemorragia masiva. Además, la víctima presentaba una lesión cardiaca que atraviesa totalmente el corazón y vuelve a perforar el pulmón derecho.

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Otro punto que precisó el médico es que el deceso se produjo en no más de dos a tres horas antes de llegar al hospital.

Al respecto explicó que la boca no se puede abrir luego de las tres horas del fallecimiento por la rigidez cadavérica; sin embargo -según conversaciones con el personal de blanco- en el hospital aún se tenía esa posibilidad cuando llegó el cuerpo.

“Ella aparentemente estaba sentada en el lado del acompañante, para que pueda tener una trayectoria la bala atravesó el techo, o bien ella tendría que haber estado inclinada hacia la izquierda”, citó.

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