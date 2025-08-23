María Portillo asumirá como intendenta interina de Ciudad del Este por 90 días

La definición fue anunciada en conferencia de prensa esta mañana, cuatro días después de la destitución de Miguel Prieto Vallejos, quien fue removido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

Durante una conferencia de prensa hoy, el exintendente Prieto agradeció a su equipo y a los funcionarios municipales por su trabajo durante los últimos seis años. Reconoció a María Portillo como una de sus principales aliadas en la Junta Municipal y destacó el “gesto de grandeza” de la concejal Valeria Romero en dar el paso al consenso.

“Deseo todo el éxito del mundo en estos tres meses a María Portillo. Sos un orgullo para el pueblo liberal y este es un mensaje claro de que todos podemos gobernar juntos”, afirmó.

Compromiso de Portillo

La futura intendenta interina María Portillo, hermana del exdiputado Carlos Portillo, agradeció el respaldo del bloque Yo Creo -liderado por Prieto- y valoró la unidad de la oposición en medio de la actual crisis política.

Se comprometió a trabajar para reordenar la administración municipal, que —según dijo— quedó muy golpeada tras la intervención encabezada por Ramón Ramírez. Como primera medida anunció un préstamo para pagar salarios atrasados a los funcionarios y destrabar la manifestación que realizan.

“Ciudad del Este está demostrando que cuando queremos algo mejor para nuestra ciudad dejamos de lado las banderas políticas y priorizamos el bienestar de la ciudadanía”, manifestó.

Con la asunción de Portillo como intendenta interina, la banca que dejará en la Junta Municipal será ocupada por la también liberal Raquel Medina, quien también acompañó a Portillo durante la conferencia de prensa.

Elecciones municipales en puerta

El Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene un plazo de 10 días hábiles desde el 19 de agosto para convocar a elecciones con el fin de elegir al nuevo intendente que completará el periodo 2021-2026. Tanto las internas partidarias como las elecciones generales deberán realizarse en un máximo de 90 días.

Yo Creo ya definió como candidato al economista Daniel Pereira Mujica, asesor del exintendente Prieto. Por su parte, la ANR (Partido Colorado) busca consensuar la postulación del exgobernador Roberto González Vaesken. Ambos ya adelantaron que competirán también en las elecciones municipales de 2026.

Unidad en las próximas elecciones

María Portillo anunció que los presidentes de comités y el titular del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleitas, se reunirán hoy con el objetivo de sellar su unidad de cara a las próximas elecciones en Ciudad del Este.