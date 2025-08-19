Política

Así votaron los diputados por la destitución de Miguel Prieto

En una sesión extraordinaria celebrada el 19 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, con un total de 47 votos a favor. El resultado se dio a conocer luego de la consideración del informe final de la intervención realizada por el interventor Ramón Isidoro Ramírez Caballero.

19 de agosto de 2025
Imagen de la sesión de la Cámara de Diputados de hoy martes 19 de agosto.
ARCENIO ACUÑA

La votación nominal registró 47 votos a favor de la destitución, 30 en contra y 3 ausentes.

A continuación, la lista de los diputados y el sentido de su voto:

Votos a favor de la destitución (47):

  1. Raúl Latorre (ANR) - cartista
  2. Daniel Centurión (ANR) - Añetete
  3. José Rodríguez (ANR) - cartista
  4. Yamil Esgaib (ANR) - cartista
  5. Arturo Urbieta (ANR) - cartista
  6. Leonardo Saiz (ANR) - cartista
  7. Carmen Giménez (ANR) - cartista
  8. Jorge Barressi (ANR) - cartista
  9. Edgar Chávez (ANR) - cartista
  10. Alejandro Aguilera (ANR) - cartista
  11. Miguel Del Puerto Silva (ANR) - cartista
  12. David Jara Espinoza (ANR)- cartista
  13. Edgar Olmedo (ANR) - cartista
  14. Carlos Godoy (ANR) - cartista
  15. Avelino Dávalos (ANR) - cartista
  16. Sebastián Remesowski (ANR) - cartista
  17. Christian Brunaga (ANR) - cartista
  18. Germán Solinger (ANR) - cartista
  19. Cesar Cerini (ANR) - cartista
  20. Carlos Arrechea (ANR) - cartista
  21. Esteban Samaniego (ANR) - cartista
  22. Héctor “Bocha” Figueredo (ANR) - cartista
  23. Bettina Aguilera (ANR) - cartista
  24. Luis González Vaesken (ANR) - Fuerza Republicana
  25. Liz Acosta (ANR)- cartista
  26. Rocío Abed (ANR) - cartista
  27. Juan Añazco (ANR) - cartista
  28. Jazmín Narváez (ANR) - cartista
  29. Carlos Núñez Salinas (ANR) - Fuerza Republicana
  30. Jatar Fernández (IND) - cartista
  31. Johana Vega (ANR) - cartista
  32. Saúl González (ANR) - cartista
  33. Néstor Castellano (ANR) - cartista
  34. Rodrigo Gamarra (ANR) - cartista
  35. Diego Candia (ANR) - cartista
  36. Pedro Ortiz (ANR)- cartista
  37. Fabiana Souto (ANR) - cartista
  38. Santiago Benítez (ANR)- cartista
  39. Cristina Villalba (ANR) - cartista
  40. Benjamín Cantero (ANR) - cartista
  41. Rubén Roussillon (ANR) - cartista
  42. María Cattebeke (ANR) - cartista
  43. José Adorno (ANR) - cartista
  44. Francisco Petersen (ANR)- cartista
  45. Roberto González (ANR) - Añetete
  46. Virina Villanueva (ANR)- cartista
  47. Hugo Meza (ANR) - cartista
Votos en contra de la destitución (30):

  1. Johanna Ortega (PPS)
  2. Rocío Vallejo (PPQ)
  3. Emilio Pavón (PLRA)
  4. Ariel Villagra (PLRA)
  5. Pastor Vera (PLRA)
  6. Graciela Aguilera (PLRA)
  7. Carlos López (PLRA)
  8. María Constancia Benítez (PLRA)
  9. Alejo Ríos (PLRA)
  10. Antonio Buzarquis (PLRA)
  11. Carlos Pereira (PLRA)
  12. Del Pilar Vázquez (PLRA)
  13. Arnaldo Valdez (PLRA)
  14. Guillermo Rodríguez (YC)
  15. Roya Torres (PLRA)
  16. Miguel Martínez (IND)
  17. Walter García (YC)
  18. Marcelo Salinas (PLRA)
  19. Dalia Estigarribia (PLRA)
  20. Rodrigo Blanco Amarilla (PLRA)
  21. Rubén Rubín (IND)
  22. Luis Franco (PLRA)
  23. Leidy Galeano (PCN)
  24. Pedro Gómez (PLRA)
  25. Adrián Vaesken (PLRA)
  26. Alexandra Zena (PCN)
  27. Raúl Benítez (PEN)
  28. Diosnel Aguilera (PLRA)
  29. Juan Manuel Acevedo (PLRA)
  30. Cleto Giménez (PLRA)
Ausentes (3):

  • Mauricio Espínola (ANR) - Añetete
  • Juan Maciel (ANR) - Añetete
  • Jorge Ávalos Mariño (PLRA) -liberocartista
Diputados comunican al TSJE la destitución de Miguel Prieto

Minutos después de la sesión extraordinaria en la que la Cámara de Diputados resolvió la destitución de Miguel Prieto como intendente de Ciudad del Este, la Secretaría General del Legislativo remitió una nota oficial al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard Duschek, cumpliendo lo dispuesto en la Ley N° 317/1994.

El proceso fue impulsado por la bancada cartista y sus aliados, quienes en mayoría aprobaron la medida que aparta a Prieto del cargo. La comunicación al TSJE se realizó de manera inmediata, tal como establece la normativa, y también deberá ser informada oficialmente a la Municipalidad de Ciudad del Este.

