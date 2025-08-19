Así votaron los diputados por la destitución de Miguel Prieto.

La votación nominal registró 47 votos a favor de la destitución, 30 en contra y 3 ausentes.
A continuación, la lista de los diputados y el sentido de su voto:
Votos a favor de la destitución (47):
- Raúl Latorre (ANR) - cartista
- Daniel Centurión (ANR) - Añetete
- José Rodríguez (ANR) - cartista
- Yamil Esgaib (ANR) - cartista
- Arturo Urbieta (ANR) - cartista
- Leonardo Saiz (ANR) - cartista
- Carmen Giménez (ANR) - cartista
- Jorge Barressi (ANR) - cartista
- Edgar Chávez (ANR) - cartista
- Alejandro Aguilera (ANR) - cartista
- Miguel Del Puerto Silva (ANR) - cartista
- David Jara Espinoza (ANR)- cartista
- Edgar Olmedo (ANR) - cartista
- Carlos Godoy (ANR) - cartista
- Avelino Dávalos (ANR) - cartista
- Sebastián Remesowski (ANR) - cartista
- Christian Brunaga (ANR) - cartista
- Germán Solinger (ANR) - cartista
- Cesar Cerini (ANR) - cartista
- Carlos Arrechea (ANR) - cartista
- Esteban Samaniego (ANR) - cartista
- Héctor “Bocha” Figueredo (ANR) - cartista
- Bettina Aguilera (ANR) - cartista
- Luis González Vaesken (ANR) - Fuerza Republicana
- Liz Acosta (ANR)- cartista
- Rocío Abed (ANR) - cartista
- Juan Añazco (ANR) - cartista
- Jazmín Narváez (ANR) - cartista
- Carlos Núñez Salinas (ANR) - Fuerza Republicana
- Jatar Fernández (IND) - cartista
- Johana Vega (ANR) - cartista
- Saúl González (ANR) - cartista
- Néstor Castellano (ANR) - cartista
- Rodrigo Gamarra (ANR) - cartista
- Diego Candia (ANR) - cartista
- Pedro Ortiz (ANR)- cartista
- Fabiana Souto (ANR) - cartista
- Santiago Benítez (ANR)- cartista
- Cristina Villalba (ANR) - cartista
- Benjamín Cantero (ANR) - cartista
- Rubén Roussillon (ANR) - cartista
- María Cattebeke (ANR) - cartista
- José Adorno (ANR) - cartista
- Francisco Petersen (ANR)- cartista
- Roberto González (ANR) - Añetete
- Virina Villanueva (ANR)- cartista
- Hugo Meza (ANR) - cartista
Votos en contra de la destitución (30):
- Johanna Ortega (PPS)
- Rocío Vallejo (PPQ)
- Emilio Pavón (PLRA)
- Ariel Villagra (PLRA)
- Pastor Vera (PLRA)
- Graciela Aguilera (PLRA)
- Carlos López (PLRA)
- María Constancia Benítez (PLRA)
- Alejo Ríos (PLRA)
- Antonio Buzarquis (PLRA)
- Carlos Pereira (PLRA)
- Del Pilar Vázquez (PLRA)
- Arnaldo Valdez (PLRA)
- Guillermo Rodríguez (YC)
- Roya Torres (PLRA)
- Miguel Martínez (IND)
- Walter García (YC)
- Marcelo Salinas (PLRA)
- Dalia Estigarribia (PLRA)
- Rodrigo Blanco Amarilla (PLRA)
- Rubén Rubín (IND)
- Luis Franco (PLRA)
- Leidy Galeano (PCN)
- Pedro Gómez (PLRA)
- Adrián Vaesken (PLRA)
- Alexandra Zena (PCN)
- Raúl Benítez (PEN)
- Diosnel Aguilera (PLRA)
- Juan Manuel Acevedo (PLRA)
- Cleto Giménez (PLRA)
Ausentes (3):
- Mauricio Espínola (ANR) - Añetete
- Juan Maciel (ANR) - Añetete
- Jorge Ávalos Mariño (PLRA) -liberocartista
Diputados comunican al TSJE la destitución de Miguel Prieto
Minutos después de la sesión extraordinaria en la que la Cámara de Diputados resolvió la destitución de Miguel Prieto como intendente de Ciudad del Este, la Secretaría General del Legislativo remitió una nota oficial al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard Duschek, cumpliendo lo dispuesto en la Ley N° 317/1994.
El proceso fue impulsado por la bancada cartista y sus aliados, quienes en mayoría aprobaron la medida que aparta a Prieto del cargo. La comunicación al TSJE se realizó de manera inmediata, tal como establece la normativa, y también deberá ser informada oficialmente a la Municipalidad de Ciudad del Este.
