Detienen a un hombre por herir con un machete a su pareja

PRESIDENTE FRANCO. Un hombre fue detenido luego de herir en la cabeza a su pareja con un machete, en medio de una discusión que se generó mientras compartían bebidas alcohólicas. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 21:20, en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel Villa Baja.