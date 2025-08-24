Detienen a un hombre por herir con un machete a su pareja

La víctima fue identificada como Evelin Susana Fanego Cabrera (41 años), quien sufrió una herida cortante en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde recibió atención médica.
El supuesto agresor es Nilson Cano Aguiar (46 años), pareja de la víctima, quien fue aprehendido por agentes de la Comisaría 6ª tras el ataque.
Según el testimonio de una vecina, Deysi Paola Rojas Toledo, la pareja se encontraba compartiendo tragos cuando se desató la discusión. En ese momento, Cano Aguiar tomó un machete y agredió a la mujer, provocándole la lesión.
Los uniformados que acudieron al sitio incautaron dos machetes y procedieron a la detención del sospechoso. El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, Alberto Torres, quien dispuso que el hombre permanezca bajo custodia policial a disposición del Ministerio Público.