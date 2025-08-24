ABC en el Este

Detienen a un hombre por herir con un machete a su pareja

PRESIDENTE FRANCO. Un hombre fue detenido luego de herir en la cabeza a su pareja con un machete, en medio de una discusión que se generó mientras compartían bebidas alcohólicas. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 21:20, en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel Villa Baja.

24 de agosto de 2025 - 11:38
La víctima fue identificada como Evelin Susana Fanego Cabrera (41 años), quien sufrió una herida cortante en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde recibió atención médica.

El supuesto agresor es Nilson Cano Aguiar (46 años), pareja de la víctima, quien fue aprehendido por agentes de la Comisaría 6ª tras el ataque.

Según el testimonio de una vecina, Deysi Paola Rojas Toledo, la pareja se encontraba compartiendo tragos cuando se desató la discusión. En ese momento, Cano Aguiar tomó un machete y agredió a la mujer, provocándole la lesión.

Los uniformados que acudieron al sitio incautaron dos machetes y procedieron a la detención del sospechoso. El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, Alberto Torres, quien dispuso que el hombre permanezca bajo custodia policial a disposición del Ministerio Público.

