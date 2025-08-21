Fiscala pide revocar beneficio a hombre que amenazó con arma a chofer frente a colegio

Cristian Agustín Molas Villalba, de 47 años,fue detenido esta mañana luego de amenazar con un arma a un chofer de transporte público e intentar atropellar a un agente policial que intervino en el hecho, ocurrido en inmediaciones del Colegio Cristo Rey de Asunción.

Tras su aprehensión del iracundo ciudadano, se constató que el arma era de aire comprimido y que además, tenía antecedentes por maltrato de niños y adolescentes bajo tutela.

Lea más: Disparos cerca de colegio en Asunción: un detenido tras incidente

La acción de Molas, motivó la intervención de la fiscala de ejecución penal Celia Beckelmann quien solicitó la inmediata revocatoria de la suspensión del procedimiento que le fue otorgada en julio de 2024.

“Que se ha tomado conocimiento a través de los medios masivos de comunicación, de nuevos sucesos, que aparentemente demuestra que la modificación de su conducta a través de la probation, no ha surtido efecto; Además el incoado estaba apercibido y aun así no ha cumplido con el instituto de prueba, por lo que corresponde su revocación, solicitando a V.S resolución”, argumenta Beckelmann en su dictamen N° 264, presentado hace instantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

NOTICIA EN DESARROLLO