Interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este se retira en medio de abucheos

Poco después del mediodía, Ramírez se retiró de la Municipalidad en un furgón bajo un fuerte resguardo policial, tras recibir a la intendenta electa, María Portillo. Dejó a su equipo para completar el trámite del corte administrativo para la entrega oficial. Al salir de la municipalidad, en el vehículo oficial, los funcionarios municipales lo despidieron con abucheos.

Ramírez asumió oficialmente la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este el 25 de junio, en el marco del proceso de intervención, acompañado por un equipo de 12 personas. Su informe, duramente cuestionado tras la filtración de audios, derivó en la destitución del intendente Miguel Prieto.

Portillo fue electa esta mañana durante una sesión extraordinaria por sus colegas concejales como jefa comunal por un periodo de 90 días. Luego, de inmediato acudió a la Municipalidad para iniciar los trámites correspondientes para asumir el cargo.

“Se está iniciando el proceso administrativo. El interventor se retiró, pero su equipo se quedó para entregar oficialmente el corte. Nos dijo que ya estaban preparando la documentación y que luego quedará a cargo nuestro. Hay plazos que se deben respetar para recibir la administración en forma oficial”, explicó Portillo.

Como primera medida, Portillo solicitó al comisario principal Sergio Sosa, jefe de la Comisaría 1ª, el retiro de los agentes policiales que custodiaban el edificio municipal. Argumentó que la intención es “devolver tranquilidad a la ciudadanía para que pueda tributar con normalidad en la Municipalidad”.

Asimismo, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y de fortaleza a los funcionarios, a quienes instó a cumplir con sus labores. Recordó que uno de los principales reclamos es el caos vial y adelantó que pedirá al director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) tomar medidas urgentes para solucionar el problema.