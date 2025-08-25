María Ester Portillo asumió como intendenta interina de Ciudad del Este

Tras su designación, Portillo agradeció el respaldo de sus colegas, de su equipo político y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Señaló que asume el cargo con el compromiso de trabajar por la estabilidad administrativa y la tranquilidad de los ciudadanos.

Lea más: María Portillo será electa este lunes intendenta interina de Ciudad del Este

“Son 90 días, pero por más corto que sea, quiero hacer un buen trabajo y devolver a la ciudadanía esa tranquilidad que se ha interrumpido durante este proceso de intervención”, expresó durante su discurso.

Entre sus prioridades mencionó la normalización de servicios municipales, el pago de salarios atrasados a funcionarios y la continuidad de proyectos ya en marcha. También llamó a la unidad de los distintos sectores políticos y a la colaboración de la ciudadanía para “sacar adelante” el municipio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La nueva intendenta interina aseguró que su gestión buscará demostrar que el PLRA puede ejercer una administración transparente y eficiente en Ciudad del Este, con miras a fortalecer a la oposición de cara a las elecciones de 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También juró como nueva concejal Gloria Raquel Medina Martínez (PLRA), quien reemplaza a Portillo en la Junta Municipal.

El concejal colorado Jaime Méndez destacó el liderazgo de la nueva jefa comunal, aunque lanzó críticas al exintendente Miguel Prieto y a su movimiento YoCreo. “Vos no estás ahí porque demasiado YoCreo te quiso poner, vos estás ahí porque fue destituido un intendente corrupto llamado Miguel Prieto”, afirmó.

Lea también: María Portillo asumirá como intendenta interina de Ciudad del Este por 90 días

En tanto que el concejal Sebastián Martínez (YoCreo) felicitó a Portillo por su nuevo cargo, pero cuestionó el proceso que llevó a la destitución de Prieto. “Hoy ese poder logró destituir al intendente más votado de la historia de Ciudad del Este y el mejor intendente. Pero la historia da revanchas, y esa revancha será el 9 de noviembre en las urnas, cuando la ciudadanía le dé el gobierno municipal a Daniel Mujica”, expresó.