María Ester Portillo asumió como intendenta interina de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE. La Junta Municipal de esta ciudad eligió este lunes a la concejal liberal María Ester Portillo como intendenta interina, en reemplazo del destituido Miguel Prieto Vallejos (YoCreo). La decisión se tomó en sesión extraordinaria con siete votos a favor, cuatro nulos y la ausencia de la edil colorada Liz María Magnolia Pereira.

25 de agosto de 2025 - 10:53
María Ester Portillo administrará por 90 días la Municipalidad de Ciudad del Este.
Tras su designación, Portillo agradeció el respaldo de sus colegas, de su equipo político y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Señaló que asume el cargo con el compromiso de trabajar por la estabilidad administrativa y la tranquilidad de los ciudadanos.

“Son 90 días, pero por más corto que sea, quiero hacer un buen trabajo y devolver a la ciudadanía esa tranquilidad que se ha interrumpido durante este proceso de intervención”, expresó durante su discurso.

Entre sus prioridades mencionó la normalización de servicios municipales, el pago de salarios atrasados a funcionarios y la continuidad de proyectos ya en marcha. También llamó a la unidad de los distintos sectores políticos y a la colaboración de la ciudadanía para “sacar adelante” el municipio.

La nueva intendenta interina aseguró que su gestión buscará demostrar que el PLRA puede ejercer una administración transparente y eficiente en Ciudad del Este, con miras a fortalecer a la oposición de cara a las elecciones de 2028.

Gloria Raquel Medina Martínez sustituye en la Junta Municipal a la intendente interina.
También juró como nueva concejal Gloria Raquel Medina Martínez (PLRA), quien reemplaza a Portillo en la Junta Municipal.

El concejal colorado Jaime Méndez destacó el liderazgo de la nueva jefa comunal, aunque lanzó críticas al exintendente Miguel Prieto y a su movimiento YoCreo. “Vos no estás ahí porque demasiado YoCreo te quiso poner, vos estás ahí porque fue destituido un intendente corrupto llamado Miguel Prieto”, afirmó.

En tanto que el concejal Sebastián Martínez (YoCreo) felicitó a Portillo por su nuevo cargo, pero cuestionó el proceso que llevó a la destitución de Prieto. “Hoy ese poder logró destituir al intendente más votado de la historia de Ciudad del Este y el mejor intendente. Pero la historia da revanchas, y esa revancha será el 9 de noviembre en las urnas, cuando la ciudadanía le dé el gobierno municipal a Daniel Mujica”, expresó.

