Saltan más audios que habrían sido filtrados desde las oficinas interventor de CDE

Siguen saliendo a luz varios audios más que fueron captados dentro de la oficina del interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez. Los audios son difundidos a través de una cuenta anónima en redes sociales.

En estos audios, se escucha cómo el interventor habría recibido “ayuda” de varios aparentes funcionarios de la Contraloría para armar el informe final. Se escuchan distintas voces y la mala calidad dificulta la confirmación de identidades, pero hay varias declaraciones cuanto menos llamativas.

Los audios filtrados

A continuación, te mostramos parte de los audios virales, desgrabados de manera textual.

Audio 9: ¿Funcionarios de otra institución le ayudaron?

Desgrabación:

- La propuesta inicial de la Contraloría para el tema de Navidad. Y este ya le quiero pasar para (...) Bueno, este está en formato Contraloría, ¿no?, observación mayo, ya va armando, ¿verdad? Y creo que nosotros estamos dando más un formato de observaciones y conclusión; se desarrolla la observación, después se concluye y puede ser dominado. Creo que nosotros estamos trabajando en exposiciones de hechos, hallazgos y después entramos en observaciones(...) Y lo que quiero pedir es darle ese formato a esta verdad, por ejemplo acá, observación (inentendible)

-De hecho que ese también está en ese formato, solo que no le pone observaciones. Lo que va a faltar es lo que nosotros podemos recomendar.

- Eh, a ver cómo vamos a insertar en el informe.

- ¿Esta ya es otra versión?

- Es un poquito mejorada, por ejemplo, viste estas cosas que son las observaciones propiamente, es como el macro legal, la descripción de hallazgos y nosotros ponemos en lugar los puntos observados.

Audio 11:

En este audio se escucha una conversación entre el Interventor y un hombre, con respecto a documentos de la DNIT y la Contraloría.

Desgrabación:

- Estamos con el tema de la Contraloría, esa información que te pedí verdad, da para pasarle a nuestra nexo en la Contraloría, ¿verdad? Que te comente de la situación que me mencionaste y me dice (...).

A continuación, se escucha lo que parece ser un audio de voz:

- Se puede pedir todos los documentos de la DNIT por ejemplo y el libro de cumplimiento para ver si no cobraron también y no creo que hayan comprado, si no va a venir a capital para comprar, si compraron después de que transfirieron la plata puede pasar, pero la DNIT puede dar esa verificación y por lo menos, si no te quieren dar los datos y asegurarnos en todo caso, eso verdad, pero no va a poder usar, pues si no tenemos. Y si Ramón pide le van a dar la información rápido.

(Se acaba el audio)

- No es pues una cuestión de rapidez.

- De hecho pedimos para ver si pueden dar

Audio 7: Miedo a ser grabados

De esta conversación participan tres personas y una de ellas podría ser Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la Contraloría, pero la información aún no fue confirmada. La tercera persona que participa de la reunión es alguien llamado “Armando”.

Quien fue identificada como “Gladys” preguntó si se tomó la precaución de revisar al detalle la oficina para evitar que las conversaciones sean filtradas.

Desgrabación:

- Hola Dra. ¿Qué tal?

- Como te va Aníbal, ¿qué tal?

- Ramón, en la lucha total.

- Yo creo que tenemos oficio. No podés dejarnos mal con el doctor.

- Pero qué pucha, estamos demasiado bien.

- ¿Hay algo que quieran consultarme? Antes que nada, doctor, a mí me gustaría personalmente, ¿cuándo ustedes vuelven? Lastimosamente, no pasaron por mi casa el fin de semana.

- Todo pues fue muy rápido doctora, el viernes a la tardecita recién me confirmó el doctor, sábado tuvimos una reunión y no tuvimos tiempo.

- Yo necesito mostrarles algunas cosas doctor, porque ahí no hay tiempo y no hay ambiente. Hay cosas que todavía estoy trabajando acá, independientemente de que ya hay informes, sobre la base de la denuncia, sobre la base de la observación de la Contraloría, porque nosotros vimos un solo rubro dentro de esos 42.000 millones, o sea no me quiero imaginar lo que es traspolar eso a otro rubro. Pero bueno, supongo que ustedes tienen que basarse en esa presentación. Entonces hay temas muy puntuales que yo fui trabajando acá, que no está en ese informe porque hay que ser prácticos en este tema porque o si no no van a llegar en 60 días, por eso yo necesito sentarme contigo, mostrarles, para ver cuál va a ser, supongo que el doctor Ramírez va a tomar la decisión definitivamente, yo nada más me ofrezco como apoyo.

- Mejor apoyo no vamos a encontrar en la Luna (Risas)

- No, pero en serio te digo, a mí me preocupa porque yo estoy siguiendo muy de cerca y nosotros hemos tenido, peor que ustedes probablemente, porque ustedes están en el lugar de los hechos, ahí tenemos siempre cuesta arriba, muy cuesta arriba. Lo que más ellos desean probablemente es que no lleguen a culminar, que no lleguen profundizar. Entonces me gustaría mostrarte.

- Gladys, ¿no podemos coordinar, concertar una reunión el domingo a las 10:00? Porque nosotros vamos a llegar sábado a la noche.

- ¿Dónde?

- En tu casa puede ser.

(...) Risas

- Otra cosa, ustedes están en la municipalidad verdad, ¿ustedes tomaron la precaución de que no esté grabado, de que no esté nada ahí, tomaron esa precaución? Porque estoy segura de que dejaron cosas en algún lugar.

- Sí, vinieron de la Policía a hacer relevamiento.

- Porque estamos en altavoz y eso nomás me preocupa. Viste que el auditor es siempre escéptico, ese es nuestro ADN, uno siempre desconfía, por eso nada más. Entonces yo voy a poner toda la documentación para mostrarles el domingo y hablar en detalle, ¿les parece?

- Perfecto.

- Está, que tengan un buen día

- Chau, chau.

