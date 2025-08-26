Niña de seis años que estaba desaparecida fue encontrada en Santa Fe del Paraná

SANTA FE DEL PARANÁ. Una niña de seis años que estaba desaparecida fue localizada este martes en el distrito de Santa Fe del Paraná, departamento de Alto Paraná. Este martes, aproximadamente a las 11:30, se realizó un procedimiento de rescate en inmediaciones del Club Deportivo Santa Fe.