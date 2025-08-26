Niña de seis años que estaba desaparecida fue encontrada en Santa Fe del Paraná

La menor estaba en compañía de un hombre de 38 años, miembro de una comunidad indígena del departamento de Caaguazú. En un primer momento, el sujeto dijo ser el padre de la niña, aunque posteriormente cambió su versión y aseguró que era su tío.
Lea más: Niña indígena de seis años habría sido vendida por su tío en Brasil
De acuerdo con el reporte de la Comisaría 30ª, la pequeña se encuentra aparentemente en buen estado de salud y será trasladada al Ministerio Público para su evaluación médica forense.
El operativo se realizó tras una llamada telefónica que alertó a los agentes policiales sobre la presencia de una niña con características similares a la reportada como desaparecida. Al llegar al lugar, los agentes corroboraron la identidad de la menor y procedieron a trasladarla con el acompañante hasta la Dirección de Policía Nacional en Alto Paraná.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea también: Más de 18.000 causas por abuso sexual en niños se registraron entre el 2020 y 2025 a nivel país
Antecedentes
La desaparición de la niña fue denunciada por sus familiares a mediados de este agosto en la Comisaría del barrio Obrero de Ciudad del Este. Según la madre, el tío de la niña la trajo sin permiso de Ñacunday a Ciudad del Este y que la sospecha era que la vendieron en Foz de Yguazú (Brasil).