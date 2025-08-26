Solicitan juicio oral para hombre acusado de apuñalar a su expareja

De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió el 15 de mayo de 2024, a las 13:30, en la vivienda de la víctima, Justina Barrios Caballero, ubicada en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

En defensa de la víctima intervino Arecio Fabián Colmán López, inquilino de la propiedad, quien también fue herido con tres estocadas en el abdomen, una de ellas cuando intentaba escapar a la vía pública.

Los agentes policiales intervinientes incautaron un cuchillo de mango plástico negro, de 13 centímetros.

La mujer fue diagnosticada con traumatismo penetrante de tórax y abdomen por arma blanca, mientras que Arecio Fabián Colmán López sufrió trauma penetrante de abdomen con evisceración grado 3.

Según el Ministerio Público, la conducta de Gauto Ovelar configura tentativa de homicidio doloso en calidad de autor, teniendo en cuenta además que la mujer había recibido constantes amenazas de muerte desde la ruptura de la relación.

Por ello, la fiscal Gadea solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, requerimiento presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N° 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete.