Guía de turismo fue baleado en su vivienda por desconocidos

La víctima fue identificada como Pedro Manuel Osorio Oviedo (23 años), quien salió de su habitación al escuchar que desconocidos forzaron a patadas la puerta del dormitorio donde descansaban su madre y una de sus hermanas.

De acuerdo con los primeros datos, los atacantes llegaron en dos motocicletas y, tras irrumpir en la vivienda, encañonaron a la dueña de casa y a una de sus hijas. En ese momento, Osorio salió de una habitación contigua y terminó baleado por uno de los agresores.

“Ellos no querían llevar nada, creo que solo querían asustarnos”, afirmó Araceli Osorio, sobrina del herido. La joven relató que los desconocidos apuntaron con un arma a su abuela y a su tía, y luego intentaron ingresar a su habitación. “Yo llaveé mi puerta, pero igual la abrieron a patadas. Empezamos a gritar; mi tío salió para defendernos, pero le dispararon”, contó.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y trasladaron al joven al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde permanece internado en estado delicado.

Un vecino aseguró que reconoció a uno de los atacantes y mencionó que el trasfondo del hecho estaría vinculado a un conflicto pasional. El objetivo inicial habría sido otro miembro de la familia.