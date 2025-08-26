Violento asalto y toma de rehén en contra del intendente de Areguá

Una banda conformada por cinco delincuentes violentó los accesos a la casa del intendente de Areguá, Denis Torres (ANR), y perpetró un violento asalto con toma de rehén. Se llevaron dinero en efectivo y, además, se habla del robo de un sospechoso cheque por un valor millonario, que fue emitido por un concejal local.