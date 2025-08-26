Violento asalto y toma de rehén en contra del intendente de Areguá
Una banda conformada por cinco delincuentes violentó los accesos a la casa del intendente de Areguá, Denis Torres (ANR), y perpetró un violento asalto con toma de rehén. Se llevaron dinero en efectivo y, además, se habla del robo de un sospechoso cheque por un valor millonario, que fue emitido por un concejal local.
Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 08:36
El violento atraco a la casa del intendente Humberto Denis Torres (ANR-HC) se registró entre la 1:00 y las 2:00 de este martes. El comisario Hugo Velázquez, subjefe de Investigaciones, detalló que cuatro personas llegaron a bordo de un Totoya Platz de color blanco, rompieron el portón y la puerta para poder ingresar a la vivienda.
