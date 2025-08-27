Tres hombres abandonan vehículo tras persecución y choque

Se trata de un automóvil de la marca Ford Fiesta, color oscuro, con chapa brasileñ Nº AVL4780, denunciado como hurtado en la ciudad de Dois Vizinhos, estado de Paraná, Brasil.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 1ª, el suboficial primero Jaime Ramírez intentó verificar a los ocupantes del rodado debido a que se encontraban de manera sospechosa. Sin embargo, al notar la presencia policial, el conductor aceleró bruscamente, rozó un vehículo Toyota Allion en la rotonda del Reloj y se dio a la fuga. Inmediatamente, el hecho fue reportado al sistema 911 y se inició una persecución.

El vehículo se dirigió en dirección oeste por la Ruta PY02 hasta que el conductor perdió el control y terminó impactando contra una columna de la ANDE, sobre la avenida San Blas, en el barrio Che La Reina. Tras el choque, los ocupantes, presuntamente dos brasileños y un paraguayo, abandonaron el vehículo y huyeron hacia la zona baja del barrio Che La Reina.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Carlos Almada, quien ordenó la incautación y traslado del automóvil hasta la Dirección de Policía de Alto Paraná.