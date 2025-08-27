Yguazú gana color en el cielo con la presencia de varios equipos de globos aerostáticos para competencia internacional

El Campeonato Mundial de Globos Aerostáticos, organizado por el Latin America International Balloon Festival, se realizará por primera vez en Paraguay. Será desde mañana 28 hasta el 31 de agosto en el distrito de Yguazú, del décimo departamento. Para el evento llegaron unos 40 pilotos de alrededor de 20 países.
En la mañana de este miércoles, los pilotos hicieron una demostración ante las autoridades locales, lo que brindó un espectáculo colorido en el distrito. Los globos se elevan desde un campo y hacen recorrido en la zona urbana del distrito.
Lea más: Yguazú será sede del primer Campeonato Mundial de globos aeroestático
Las competencias se realizarán a tempranas horas, entre las 6:00 y las 9:00, considerando que se debe aprovechar los horarios de menor viento posible. Se trata de un torneo que se realiza en varias partes del mundo y en cada fecha los competidores van sumando puntos a lo largo del año en países como Japón, Taiwán, Filipinas, Tailandia, entre otros.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además de la competencia, los paseos en globos aerostáticos forman parte de los atractivos de la Expo Yguazú, que también se realiza desde mañana con motivo del aniversario de la fundación del distrito.
La actividad cuenta con la autorización oficial de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y tendrá estrictos controles de seguridad, según confirmó el intendente Mauro Kawano.