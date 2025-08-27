Yguazú gana color en el cielo con la presencia de varios equipos de globos aerostáticos para competencia internacional

Unos cuarenta pilotos con sus respectivos coloridos globos aerostáticos ya están instalados en el distrito de Yguazú, en Alto Paraná, para una competencia internacional que inicia mañana. Este miércoles, las comitivas internacionales realizaron una demostración ante autoridades y pobladores locales.