Adolescente con autismo fue brutalmente agredido en escuela pública de Presidente Franco

La hermana mayor del joven, quien es su tutora legal, relató que el hecho ocurrió durante el recreo, cuando su hermano jugaba al fútbol con otros estudiantes. Según la denuncia, un niño de 12 años le gritó que los “negros no pueden jugar fútbol”, por lo que el adolescente lo empujó. El niño reaccionó y le aplicó varios golpes en el rostro que dejó al joven en el suelo. Allí le siguió golpeando con varias patadas en el rostro, según la hermana de la víctima.

A raíz de la agresión, la víctima perdió dos dientes y otros dos también están comprometidos, de acuerdo con la odontóloga que lo atendió. Además, sufrió una lesión en el brazo.

La tutora al enterarse lo que le sucedió al hermano, lo trasladó al Hospital Distrital de Presidente Franco; sin embargo, denunció que no recibió la atención médica adecuada. “No le limpiaron las heridas ni le dieron medicamentos. Para mí fue demasiado triste la discriminación”, lamentó.

La mujer explicó además que los padres del niño agresor no se presentaron en el centro asistencial y argumentaron que estaban trabajando. Sí acudió al lugar una madrina que se presentó como docente.

La hermana recordó que la madre de ambos falleció de un infarto el Día de la Madre de este año, mientras que el padre del agredido murió en un accidente cuando era un bebé.

La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) y la Asociación de Padres y Tutores de Personas con Autismo (Asoteapy), denunciaron esta mañana el caso ante el Ministerio Público.