Detienen a presunto miembro del PCC a orillas del río Paraná

El primer allanamiento fue en una vivienda donde funciona una cancha de piki vóley, situada al lado de la iglesia Rey de Reyes Central, en el barrio Remansito. Del lugar se incautaron una balanza de precisión, cinco teléfonos celulares y la suma de Gs. 750.000, pero no encontraron al dueño de casa.

Posteriormente, los intervinientes se trasladaron hasta una vivienda ubicada a orillas del río Paraná, donde detuvieron al brasileño Rodolfo de Almeida Oliveira (24), sindicado como supuesto integrante del PCC.

Del poder del extranjero se incautaron tres radios walkie modelo GP–78, siete cartuchos de armas de fuego de calibres 9 mm y 32 mm, un pasamontañas azul marino, guantes, un sistema de circuito cerrado con la inscripción QC31, siete paquetes de presunta marihuana y varios teléfonos celulares.

En la misma zona fue detenido Gustavo Alberto Marecos Bordenave (35), empleado de la transportadora Belén y sin antecedentes penales. Según los investigadores, Mareco residía en una vivienda contigua a la del sospechoso brasileño. Marecos fue llevado a la dirección para averiguaciones.

El director de Policía del Alto Paraná, comisario Feliciano Martínez Peña, explicó que la intervención se realizó tras recibir información sobre la presencia de supuestos miembros del PCC en la ribera del Paraná. “Al notar la presencia policial, el brasileño intentó escapar y rompió un teléfono celular”, relató Martínez.

Los dos sospechosos y las evidencias fueron trasladados hasta la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del agente fiscal, Osvaldo Zaracho.

Asimismo, se convocó al Comando Tripartito para consultar a las autoridades brasileñas sobre la identidad de Almeida Oliveira.