Inicio de mes con tiempo inestable en Ciudad del Este y alrededores

El día inició con lluvias dispersas en el Este del país, y la Dirección Nacional de Meteorología emitió un boletín de tormentas eléctricas, con probabilidad de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las primeras horas de la mañana.
El amanecer se presenta fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego serán variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilan entre 15 °C y 27 °C. Se espera que, durante la tarde, el ambiente se torne cálido e incluso caluroso.
Para mañana, martes 2, el tiempo permanecería inestable, con un ambiente cálido a caluroso, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos variables, luego del noreste.
Nuevamente, para el miércoles 3, lluvias con tormentas eléctricas afectarían la zona Este hacia el final de la jornada, con un esperado descenso en los valores de temperatura.
