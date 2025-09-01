Precandidatos ya están en plena campaña por la Intendencia de Ciudad del Este

Hasta ahora son tres los precandidatos en carrera por la Intendencia de esta capital departamental. El electo deberá asumir el cargo en noviembre próximo para completar el periodo actual, tras la destitución de Miguel Prieto (YoCreo) por los diputados cartistas, luego de una intervención.

Por la Asociación Nacional Republicana (ANR) hay dos candidatos: Roberto González Vaesken, quien se presenta como candidato de la Concordia Colorada, y Rubén Azcona, del movimiento Avanzar Colorado. En tanto, partidos y movimientos de la oposición lanzaron el fin de semana la candidatura de Daniel Pereira Mujica, de YoCreo.

Lea más:TSJE confirmó las fechas de elecciones en CDE

Los candidatos están realizando constantes reuniones, lanzamientos y otros mitines para agrupar a dirigentes y votantes. Además, se observa una masiva utilización de las redes sociales para posicionarse entre el electorado. En el caso de González Vaesken, fue más allá y utilizó un tardío festejo por el Día del Niño, organizado por Itaipú, para promocionarse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El calendario electoral

Conforme a la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), las internas partidarias deberán realizarse en forma simultánea el 5 de octubre próximo, mientras que los comicios se celebrarán el 9 de noviembre. El intendente que resulte electo deberá asumir el 18 de noviembre, tras prestar juramento ante la Junta Municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intendente electo deberá administrar la Municipalidad de Ciudad del Este durante un año, considerando que en 2026 se realizarán elecciones para un nuevo periodo.