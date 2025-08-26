TSJE confirmó las fechas de elecciones en CDE

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) oficializó el calendario electoral para las elecciones municipales de Ciudad del Este, que definirán al nuevo intendente tras la salida de Miguel Prieto. A través de la Resolución N.º 81/2025, el organismo convocó a los comicios e informó las fechas clave del proceso.

De acuerdo con el cronograma, las elecciones internas simultáneas de los partidos y movimientos políticos se realizarán el domingo 5 de octubre de 2025, mientras que las elecciones municipales están previstas para el domingo 9 de noviembre de 2025.

Finalmente, el juramento y toma de posesión del nuevo jefe comunal se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2025.

La convocatoria del TSJE marca un paso decisivo para garantizar la continuidad administrativa en la capital de Alto Paraná, donde el municipio quedó acéfalo tras la renuncia de Prieto.

Municipalidad de Asunción, con futuro incierto

En contrapartida, en Asunción la situación sigue siendo incierta: pese a la renuncia del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, hasta ahora solo se confirmó que el informe del interventor fue remitido al Poder Ejecutivo, pero se desconoce cuándo será enviado al Congreso.

Para evitar ser destituido por las múltiples irregularidades halladas, Rodríguez renunció previamente.

Así, el cartismo evitó llamar a elecciones para completar el mandato municipal y la decisión queda en manos de la mayoría eventual en la Junta Municipal.