Imputan por homicidio doloso y violación de Ley de Armas a guardia de seguridad que mató a presunto ladrón

El fiscal Edgar Rafael Delgado imputó al guardia de seguridad José Carlos Martínez (20) por el supuesto hecho punible de homicidio doloso y violación de la Ley de Armas. El representante del Ministerio Público solicitó, además, la prisión preventiva del procesado, quien se encuentra privado de libertad y a disposición de la Justicia.
Según el acta de imputación, el hecho ocurrió el 2 de setiembre de 2025, alrededor de la 01:00, en el complejo denominado Parque Aventura Monday, ubicado en el barrio San Sebastián de Presidente Franco. En ese lugar, el personal de seguridad habría visualizado a Cristhian Rodrigo Vega Almada, alias Pica, llevando objetos del complejo en el área de mantenimiento.
Tras darle la voz de alto, Vega Almada habría intentado abalanzarse contra él con un objeto, lo que motivó que el custodio efectuara un disparo intimidatorio con el arma que portaba, cuyo proyectil impactó contra el supuesto intruso.
Posteriormente, el guardia redujo al herido, quien cayó a pocos metros luego de intentar huir tras saltar un portón. Seguidamente, el hombre fue auxiliado por bomberos voluntarios y trasladado al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde se produjo su deceso.
La Fiscalía accedió a las cámaras de circuito cerrado, actas policiales y fiscales, informes médicos y declaraciones testificales, evidencias que sirvieron para iniciar el proceso penal contra el presunto responsable del homicidio.