Imputan por homicidio doloso y violación de Ley de Armas a guardia de seguridad que mató a presunto ladrón

Un guardia de seguridad que mató de un disparo a un presunto ladrón, que había ingresado a hurtar varias pertenencias en un establecimiento del parque Saltos del Monday, en Presidente Franco, fue imputado por la Fiscalía. El hecho ocurrió en la madrugada del martes pasado.