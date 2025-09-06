Dos niños mueren en accidente rutero en Minga Guazú

Las víctimas fueron identificadas como Darío Sebastián González Sotelo (13), quien estaba al mando de una motocicleta Motostar SK150CG, y su acompañante Sofía Raquel González Vera (12). Ambos fallecieron de manera instantánea en el lugar del hecho.

Lea más: Granjero muere en un trágico accidente de trabajo

El otro vehículo involucrado fue un camión Scania R420, color blanco, con semirremolque de la marca Random, guiado por Odinir Kottmann (39).

Según el relato del chofer, la motocicleta se desplazaba sobre la banquina en contramano y, al intentar esquivar a un motocarro, terminó cruzándose frente al tractocamión. A raíz de la maniobra imprevista, el camionero ya no tuvo tiempo de evitar el choque y embistió frontalmente al biciclo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agentes de la subcomisaría local fueron alertados a través del sistema 911, pero al llegar encontraron que los dos niños ya estaban sin signos vitales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Mariano Roque Alonso: esquivó a un perro y terminó chocando

Los intervinientes comunicaron el caso a la fiscal de turno, Cinthia Leiva Cardozo, para el levantamiento de cadáver.