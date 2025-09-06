Granjero muere en un trágico accidente de trabajo

El establecimiento donde ocurrió el suceso está ubicado en el barrio Fátima de esta jurisdicción. La víctima fatal fue identificada como Emanuel César D’Eccesiiss León, de 46 años, domiciliado en el mismo lugar del hecho.

El informe de la Comisaría 8ª de Santaní señala que el trabajador sufrió traumatismo de cráneo grave y fractura de tórax no desplazada, provocados por la rueda de un tractor de la marca Massey Ferguson.

El accidente de trabajo se produjo aproximadamente a las 08:00, según los propios familiares, cuando el granjero aparentemente se encontraba cargando forraje para los animales en la carrocería, momento en que la maquinaria agrícola, que estaba con el motor en marcha, retrocedió y ya no tuvo tiempo para esquivarse de uno de los neumáticos.

Lea más: San Estanislao: accidente de transito deja dos heridos graves

Tras lo sucedido, el accidentado fue trasladado de inmediato al hospital distrital de esta ciudad para ser atendido por los médicos de guardia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, luego de poco tiempo de su llegada al nosocomio, se comunicó su fallecimiento a consecuencia de las graves heridas recibidas en la cabeza y en el tórax.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Manifestación de la pareja

Conforme con los datos recabados por los efectivos de la Comisaría 8ª, la pareja de la víctima, Chirley Vera Gauto (41), manifestó que, en la hora señalada, su pareja se encontraba realizando su tarea cotidiana en un pequeño cañaveral ubicado a poca distancia de la casa de la familia.

Lea más: Grave accidente de transito deja como saldo dos fallecidos en Santaní

Versión de los familiares

Sobre el caso, el jefe de la comisaría interviniente, comisario Serafín Maceco, manifestó que, por el momento, solamente se maneja la versión brindada por los familiares de la víctima.