Cae paraguayo con más de 168 kilos de marihuana en la aduana brasileña

El procedimiento estuvo a cargo de la Receita Federal en la Aduana del Puente Internacional de la Amistad, que conecta esta ciudad brasileña con Ciudad del Este.
Lea más: Senad incauta marihuana “Wax” camuflada en el Silvio Pettirossi
Durante un control de rutina, los agentes retuvieron el automóvil con chapa paraguaya y percibieron un fuerte olor a marihuana.
Tras una inspección minuciosa, descubrieron el doble fondo del rodado, donde encontraron 168 kilogramos de marihuana prensada.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El conductor, cuya identidad no fue revelada, fue detenido y trasladado con las evidencias a la Delegación de la Policía Federal de Foz de Yguazú.
Lea también: San Pedro: Cae colombiano con cédula falsa y marihuana
El compatriota será procesado por tráfico internacional de drogas, con una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel.