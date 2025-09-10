ABC en el Este

Cae paraguayo con más de 168 kilos de marihuana en la aduana brasileña

FOZ DE YGUAZÚ. Un paraguayo fue detenido en la madrugada de este miércoles cuando intentaba ingresar a Brasil con un vehículo con doble fondo cargado con marihuana. El hombre se expone a hasta 15 años de prisión por tráfico internacional de drogas.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 15:20
La droga hallada en el doble fondo del vehículo conducido por un paraguayo.
El procedimiento estuvo a cargo de la Receita Federal en la Aduana del Puente Internacional de la Amistad, que conecta esta ciudad brasileña con Ciudad del Este.

Durante un control de rutina, los agentes retuvieron el automóvil con chapa paraguaya y percibieron un fuerte olor a marihuana.

Tras una inspección minuciosa, descubrieron el doble fondo del rodado, donde encontraron 168 kilogramos de marihuana prensada.

El conductor, cuya identidad no fue revelada, fue detenido y trasladado con las evidencias a la Delegación de la Policía Federal de Foz de Yguazú.

El compatriota será procesado por tráfico internacional de drogas, con una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel.

