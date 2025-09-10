Cae paraguayo con más de 168 kilos de marihuana en la aduana brasileña

FOZ DE YGUAZÚ. Un paraguayo fue detenido en la madrugada de este miércoles cuando intentaba ingresar a Brasil con un vehículo con doble fondo cargado con marihuana. El hombre se expone a hasta 15 años de prisión por tráfico internacional de drogas.