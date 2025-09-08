Cae colombiano con documento falso y una carga de marihuana “Colombia gold”

Los detenidos en el operativo contra el narcotráfico realizado en San Pedro fueron el colombiano Wilfrido Martínez Moyano, quien al principio presentó una cédula brasileña falsa a nombre de Lucas Almeida Assunção (39) y Cristhian Ramón Álvarez (32), quienes estaban circulando a bordo de un automóvil Toyota Premio gris, en el que también estaban llevando el cargamento de 85 kilos de marihuana prensada de la variedad conocida como “Colombia Gold”.

Este tipo de macoña es caracterizada por su elevado nivel de tetrahidrocannabinol (THC), muy superior a la droga que normalmente es cultivada en la misma región del departamento de San Pedro y tiene una altísima demanda en el mercado de consumo del Brasil, según explicaron los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Los agentes especiales de la oficina regional de la Senad aparentemente fueron alertados hace un buen tiempo de la presencia en el departamento de San Pedro de expertos colombianos en el cultivo de marihuana genéticamente modificada, por lo que presumen que la carga requisada ya fue producida en la zona de San Pedro.

Expertos colombianos en la producción de marihuana operan en San Pedro

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en los últimos meses no pudieron ubicar la zona donde estaban operando. Sin embargo, este último fin de semana aparentemente los antidrogas fueron alertados sobre el envío de una carga hacia la frontera con el brasil, por lo que se armó todo un operativo para interceptar la encomienda.

De esa forma, un grupo de agentes especiales lograron ubicar el vehículo de los sospechosos en pleno desplazamiento sobre la ruta PY 08, que conecta San Pedro con la localidad de Bella Vista Norte, departamento del Amambay, frontera con el Brasil.