Senad incauta marihuana “Wax” camuflada en el Silvio Pettirossi

Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con apoyo de canes antidrogas, interceptaron en las bodegas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi dos encomiendas procedentes de Miami y California que simulaban contener alimentos asiáticos.

En presencia de la jueza Lici Teresita Sánchez, se comprobó que en realidad transportaban marihuana tipo Wax, una resina de altísima concentración con niveles de THC que superan el 90%.

Encomienda desde Miami

El paquete declaraba contener insumos de gastronomía asiática (alga nori y mostaza seca), pero ocultaba seis paquetes de marihuana Wax.

La intervención fue dirigida por la fiscal Elva Cáceres.

Encomienda desde California

En la segunda carga fueron detectados cuatro frascos con la droga en estado pastoso, procedimiento coordinado junto a la fiscal Ingrid Cubilla.

En total, se incautaron 8 kilos 694 gramos de marihuana Wax.

¿Qué es la marihuana Wax?

Es un concentrado ceroso o pastoso que a diferencia de los cogollos o del prensado común posee una potencia extrema.

Su consumo puede generar severos daños en la salud y, por su alta concentración en reducido volumen, representa una de las formas de tráfico más preocupantes en la actualidad.

Impacto económico

Las investigaciones apuntan a que este tipo de droga tenía como destino de comercialización el territorio brasileño, donde cada kilo de marihuana Wax puede alcanzar un valor de hasta U$S 4.000.

Con la incautación se logró evitar un perjuicio económico al narcotráfico superior a U$S 36.000.