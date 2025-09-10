ABC en el Este

Trasladan a 24 detenidos desde Alto Paraná a distintas penitenciarías del país

CIUDAD DEL ESTE. La Dirección General de Investigación Criminal, a través de la División Judicial Regional Nº 1 de Alto Paraná, dispuso este miércoles el traslado de 24 reclusos a diferentes penitenciarías del país. Los procesados por diversos hechos, permanecían hasta hoy en los calabozos de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 10:03
Los detenidos suben al bus para ser trasladados a distintas penitenciarías.
Los detenidos suben al bus para ser trasladados a distintas penitenciarías.

El operativo comenzó a las 8:00, con destino a las cárceles de Encarnación, Coronel Oviedo, Villarrica y Misiones.

Lea más: Trasladan a presos vip de Emboscada Antigua a cárcel de máxima seguridad

Con un importante dispositivo de seguridad, los detenidos fueron subidos a un bus de la marca Hyundai conducido por el suboficial mayor Líder Ferreira.

Posteriormente, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y agentes de otras dependencias se encargaron de la custodia durante el trayecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Quiénes son los presos trasladados de Ciudad del Este a Minga Guazú

La medida responde a las resoluciones emanadas por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y busca descomprimir los calabozos de la Dirección de Policía del Alto Paraná, que diariamente reciben un elevado número de aprehendidos.

Enlace copiado