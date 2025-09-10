Trasladan a 24 detenidos desde Alto Paraná a distintas penitenciarías del país

El operativo comenzó a las 8:00, con destino a las cárceles de Encarnación, Coronel Oviedo, Villarrica y Misiones.

Con un importante dispositivo de seguridad, los detenidos fueron subidos a un bus de la marca Hyundai conducido por el suboficial mayor Líder Ferreira.

Posteriormente, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y agentes de otras dependencias se encargaron de la custodia durante el trayecto.

La medida responde a las resoluciones emanadas por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y busca descomprimir los calabozos de la Dirección de Policía del Alto Paraná, que diariamente reciben un elevado número de aprehendidos.