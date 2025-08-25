Trasladan a presos vip de Emboscada Antigua a cárcel de máxima seguridad

Las transferencias de los reos, la mayoría de ellos procesados por narcotráfico, se produjo hoy a las 15:30 horas desde la penitenciaría regional de Emboscada Antigua a laspenitenciría regional Martín Mendoza, que funciona en el mismo predio en donde está Emboscada Antigua..
Aunque el Ministerio de Justicia (MJ) no lo informó aún, algunos de los trasladados son el exdiputado Juan Carlos Ozorio, el empresario Alberto Koube y el pedrojuanino Miguel Ángel Servín, alias Miguel Celular, entre otros.
Los lujos en la cárcel fueron descubiertos el viernes último, cuando una comitiva integrada por cuatro juezas de Ejecución efectuó una revisión de sorpresa.
El director del penal hasta esta mañana era Humberto Renée López Gómez, aunque ahora el interventor será Víctor Wilfrido Aliente Guillén, quien ya había sido echado de la penitenciaría de Tacumbú por sospechas de corrupción.
Agentes de la Policía Nacional acompañaron el traslado por tierra al penal que está a 1500 metros de Emboscada Antigua.
La lista de los trasladados
1. TORRES RIVEROS RICARDO PASTOR
2. ROJAS VILLALBA, CLAUDIO
3. NOGUERA BORIA DIEGO GUSTAVO
4. FARIÑA GONZALEZ ALEXIS RAMON
5. TORRES ANGEL MIGUEL
6. LEE KIM MARCELO
7. DA SILVA MATHEUS BENJAMIN
8. PORTILLO MARTIN GABRIEL
9. BENITEZ ARCE RENATO
10. ACOSTA CRISTALDO ARNALDO
11. MOSQUEIRA MARIO MILCIADES
12. GONZALEZ CESPEDES CARMELO
13. ROJAS FLAVIO ATILANO
14. CAÑETE RAMIREZ DIEGO RENE
15. LEZCANO MOISES
16. ARGULLO HECTOR
17. COLLAR CRISTIAN
18. AQUINO JACINTO
19. ALMADA GIMENEZ CEFERINO
20. NIZ PEREZ DIEGO
21. BALBUENA ACUÑA FERNANDO
22. MELNIK VICTOR
23. ERWIN JORGE SOLALINDE KRAUSE
24. MARTINEZ BENITEZ JOSE FELICIANO
25. SANABRIA ESPINOLA DERLIS
26. SANABRIA ESPINOLA LILIO
27. LASPINA GALEANO CARLOS AUGUSTO
28. GAMARRA VILLALBA JOSE ENRIQUE
29. MARTINEZ PEREZ FABIO SAUL
30. RIVEROS OSCAR FABIAN
31. CABALLERO RIOS EDGAR DANIEL
32. DUBINI FRANCO JUAN JOSE
33. CHILAVERT OVIEDO JULIO CESAR
34. SOSTOA GIMENEZ MATIAS VIDAL
35. BRAVO SAMANIEGO VICTORIO
36. KOUBE AYALA ALBERTO
37. OSORIO JUAN CARLOS
38. ARTETA MARIN DERLIS MICHEL
39. ARTETΑ ΑΡΟΝΤΕ ATILANO
40. ARTETA MARIN ROLANDO DAVID
41. ARTETA MARIN ROLANDO DANIEL
42. MIGUEL ANGEL SERVIN PALACIOS