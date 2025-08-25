Policiales

Trasladan a presos vip de Emboscada Antigua a cárcel de máxima seguridad

La mayoría de los presos vip que vivían en medio de lujos en la penitenciaría regional Emboscada Antigua fueron trasladados este lunes a otras cárceles. Son 42 los llevados a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza,que está en el mismo predio del penal intervenido.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 16:45
Celda vip de la penitenciaría de Emboscada.
Una de las celdas vip detectadas en la penitenciaría regional de Emboscada Antigua.Gentileza/Ministerio de Justicia

Las transferencias de los reos, la mayoría de ellos procesados por narcotráfico, se produjo hoy a las 15:30 horas desde la penitenciaría regional de Emboscada Antigua a laspenitenciría regional Martín Mendoza, que funciona en el mismo predio en donde está Emboscada Antigua..

Aunque el Ministerio de Justicia (MJ) no lo informó aún, algunos de los trasladados son el exdiputado Juan Carlos Ozorio, el empresario Alberto Koube y el pedrojuanino Miguel Ángel Servín, alias Miguel Celular, entre otros.

Los lujos en la cárcel fueron descubiertos el viernes último, cuando una comitiva integrada por cuatro juezas de Ejecución efectuó una revisión de sorpresa.

El director del penal hasta esta mañana era Humberto Renée López Gómez, aunque ahora el interventor será Víctor Wilfrido Aliente Guillén, quien ya había sido echado de la penitenciaría de Tacumbú por sospechas de corrupción.

Agentes de la Policía Nacional acompañaron el traslado por tierra al penal que está a 1500 metros de Emboscada Antigua.

La lista de los trasladados

1. TORRES RIVEROS RICARDO PASTOR

2. ROJAS VILLALBA, CLAUDIO

3. NOGUERA BORIA DIEGO GUSTAVO

4. FARIÑA GONZALEZ ALEXIS RAMON

5. TORRES ANGEL MIGUEL

6. LEE KIM MARCELO

7. DA SILVA MATHEUS BENJAMIN

8. PORTILLO MARTIN GABRIEL

9. BENITEZ ARCE RENATO

10. ACOSTA CRISTALDO ARNALDO

11. MOSQUEIRA MARIO MILCIADES

12. GONZALEZ CESPEDES CARMELO

13. ROJAS FLAVIO ATILANO

14. CAÑETE RAMIREZ DIEGO RENE

15. LEZCANO MOISES

16. ARGULLO HECTOR

17. COLLAR CRISTIAN

18. AQUINO JACINTO

19. ALMADA GIMENEZ CEFERINO

20. NIZ PEREZ DIEGO

21. BALBUENA ACUÑA FERNANDO

22. MELNIK VICTOR

23. ERWIN JORGE SOLALINDE KRAUSE

24. MARTINEZ BENITEZ JOSE FELICIANO

25. SANABRIA ESPINOLA DERLIS

26. SANABRIA ESPINOLA LILIO

27. LASPINA GALEANO CARLOS AUGUSTO

28. GAMARRA VILLALBA JOSE ENRIQUE

29. MARTINEZ PEREZ FABIO SAUL

30. RIVEROS OSCAR FABIAN

31. CABALLERO RIOS EDGAR DANIEL

32. DUBINI FRANCO JUAN JOSE

33. CHILAVERT OVIEDO JULIO CESAR

34. SOSTOA GIMENEZ MATIAS VIDAL

35. BRAVO SAMANIEGO VICTORIO

36. KOUBE AYALA ALBERTO

37. OSORIO JUAN CARLOS

38. ARTETA MARIN DERLIS MICHEL

39. ARTETΑ ΑΡΟΝΤΕ ATILANO

40. ARTETA MARIN ROLANDO DAVID

41. ARTETA MARIN ROLANDO DANIEL

42. MIGUEL ANGEL SERVIN PALACIOS

