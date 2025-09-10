Tribunal Electoral ordena reponer a concejal suspendida en Mallorquín

El fallo de la Justicia Electoral se da tras la polémica resolución de la Junta Municipal que, días atrás, había suspendido a Rita Isabel Grau Valenzuela (Mov. Japay) por un plazo de 60 días y sin goce de dieta. El cuerpo legislativo local la acusó de haber transgredido la Ley Orgánica Municipal 3966/10, al supuestamente proveer bienes y servicios a la institución por un valor superior a G. 50 millones, a través de una organización sin fines de lucro.

El intendente de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel (Mov. Japay), criticó la decisión de la Junta Municipal y la calificó de “arbitraria y totalitaria”. Señaló que la suspensión de la concejal respondió a intereses de la mayoría opositora.

Argumentos de la concejal

Por su parte, la edil Rita Grau defendió su actuación y denunció irregularidades en el proceso que derivó en su suspensión. Afirmó que la venta de productos de su empresa familiar no fue realizada directamente a la comuna, por lo que, asegura, que no incurrió en ninguna falta legal.

Un conflicto político

La medida contra Grau fue tomada en la sesión del 11 de agosto pasado, en el mismo día que la Junta Municipal, con siete votos a favor, aprobó solicitar la intervención de la gestión del intendente Coronel.

Con la decisión del Tribunal Electoral, la concejal Rita Grau podrá volver a ocupar su banca mientras se resuelve el fondo del conflicto.