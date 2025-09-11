Detienen a pedófilo brasileño condenado a más de 56 años de prisión

Se trata de Eder Gonçalves (35 años), quien cuenta con una condena de 56 años, 8 meses y 16 días de prisión en la ciudad de Ibirama, estado de Santa Catarina (Brasil), por abuso sexual de menores.

Lea más: Imputan a supuesto pedófilo que pedía fotos íntimas a niños de escuelas de fútbol

La captura se concretó gracias al intercambio de información con la Policía Federal de Foz de Yguazú (Brasil). El procedimiento fue ejecutado con apoyo de efectivos de la Comisaría 7ª de Katueté, bajo supervisión del agente fiscal de Ciudad del Este, Luis Trinidad Colmán.

Tras su detención, Gonçalves fue trasladado a Ciudad del Este, donde esta mañana será expulsado y entregado a la Policía Federal brasileña, tras el trámite migratorio en el Puente de la Amistad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy