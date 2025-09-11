ABC en el Este

Detienen a pedófilo brasileño condenado a más de 56 años de prisión

KATUETÉ. Un brasileño con orden de captura internacional fue detenido anoche durante un operativo realizado por agentes del Comando Tripartito de la Policía Nacional. Los policías se trasladaron hasta el departamento de Canindeyú para capturar al forajido.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 07:45
Eder Gonçalves, capturado por agentes del Comando Tripartito.
Eder Gonçalves, capturado por agentes del Comando Tripartito.Gentileza

Se trata de Eder Gonçalves (35 años), quien cuenta con una condena de 56 años, 8 meses y 16 días de prisión en la ciudad de Ibirama, estado de Santa Catarina (Brasil), por abuso sexual de menores.

Lea más: Imputan a supuesto pedófilo que pedía fotos íntimas a niños de escuelas de fútbol

La captura se concretó gracias al intercambio de información con la Policía Federal de Foz de Yguazú (Brasil). El procedimiento fue ejecutado con apoyo de efectivos de la Comisaría 7ª de Katueté, bajo supervisión del agente fiscal de Ciudad del Este, Luis Trinidad Colmán.

Eder Gonçalves, capturado por agentes del Comando Tripartito.
Eder Gonçalves, capturado por agentes del Comando Tripartito.

Tras su detención, Gonçalves fue trasladado a Ciudad del Este, donde esta mañana será expulsado y entregado a la Policía Federal brasileña, tras el trámite migratorio en el Puente de la Amistad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.

Enlace copiado