ABC en el Este

Condenan a 15 años de prisión a delincuente que abusó de su víctima durante asalto domiciliario

CIUDAD DEL ESTE. Un hombre con un frondoso historial delictivo fue condenado a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de someter sexualmente a una mujer durante un asalto domiciliario. Se trata de Daniel Merlo Maciel (27), alias Yiyo.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 16:11
Daniel Merlo Maciel, detenido.
Daniel Merlo Maciel, detenido.

Durante el juicio, que concluyó este viernes, el fiscal Luis Trinidad Colmán demostró la responsabilidad del acusado por los hechos punibles de robo agravado y coacción sexual. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Flavia Lorena Recalde e integrado por los magistrados Milciades Ovelar y Emilia Santos, dictó el fallo condenatorio.

Lea más: Capturan en Limpio a “Esteban’i”: joven con múltiples denuncias por hurto domiciliario

El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2024, alrededor de las 03:35, en una vivienda ubicada en Ciudad del Este. La víctima, una comerciante de 53 años, dormía en su habitación cuando el ahora condenado forzó el portón, ingresó a la despensa que funciona frente a la casa y comenzó a sustraer dinero de la caja.

Acto seguido, se dirigió a la habitación de la dueña, quien se había despertado al escuchar ruidos. Con machete en mano, Merlo Maciel la amenazó, le exigió más dinero y le ordenó desconectar el sistema de circuito cerrado. Luego, sometió sexualmente a la mujer.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hijo de la víctima, que dormía en otra habitación, se despertó y al levantarse sorprendió al asaltante, quien huyó del lugar desnudo. En su apuro, dejó abandonados en la habitación los objetos robados y su short, dentro del cual estaba el dinero sustraído.

Lea también:

Roban siete cajas con consolas de videojuegos en asalto domiciliario

Posteriormente, el agresor fue declarado rebelde y, tras su captura, quedó a disposición de la Justicia. El ahora condenado registra antecedentes por hurto agravado (2014), hurto agravado en grado de tentativa (2015), robo agravado y hurto agravado (2018), hurto (2019), hurto agravado (2022) y hurto agravado (2024).

Enlace copiado